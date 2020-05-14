Зараз є всі підстави вважати, що Україна пройшла складний кризовий етап в економіці.
Дивися повний текст Співпраця з МВФ дасть можливість знизити ціну на газ для населення - Мінфін.
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 19:05
Співпраця з МВФ дасть можливість знизити ціну на газ для...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Співпраця з МВФ дасть можливість знизити ціну на газ для населення - Мінфін.
Додано: П'ят 05 чер, 2020 19:05
Не мог бы министр финансов подробнее объяснить каким образом увеличивая сумму закредитованности (а следовательно увеличивая долговую нагрузку, увеличивая сумму обслуживания долга) ....... можно снизить цену на газ для населения?
Он часом не из секты самокатчиков?
Додано: П'ят 05 чер, 2020 19:26
Наша власть врёт практически всегда.В июле мы цену на газ повысим,а потом когда-нибудь понизим.Ну да...Что записано в меморандуме с МВФ?Повышение цены на газ для холопов.Так и будет.
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