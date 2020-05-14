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Співпраця з МВФ дасть можливість
знизити ціну на газ для...

Співпраця з МВФ дасть можливість знизити ціну на газ для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 19:05

Співпраця з МВФ дасть можливість знизити ціну на газ для...

Пропонуємо до обговорення:
Зараз є всі підстави вважати, що Україна пройшла складний кризовий етап в економіці.

Дивися повний текст Співпраця з МВФ дасть можливість знизити ціну на газ для населення - Мінфін.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 19:05

Не мог бы министр финансов подробнее объяснить каким образом увеличивая сумму закредитованности (а следовательно увеличивая долговую нагрузку, увеличивая сумму обслуживания долга) ....... можно снизить цену на газ для населения?

Он часом не из секты самокатчиков?
svetoch-10
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 19:26

Наша власть врёт практически всегда.В июле мы цену на газ повысим,а потом когда-нибудь понизим.Ну да...Что записано в меморандуме с МВФ?Повышение цены на газ для холопов.Так и будет.
Scotch
 
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