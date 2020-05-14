Зараз є всі підстави вважати, що Україна пройшла складний кризовий етап в економіці.
Дивися повний текст Співпраця з МВФ дасть можливість знизити ціну на газ для населення - Мінфін.
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 19:05
Співпраця з МВФ дасть можливість знизити ціну на газ для...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Співпраця з МВФ дасть можливість знизити ціну на газ для населення - Мінфін.
Додано: П'ят 05 чер, 2020 19:05
Не мог бы министр финансов подробнее объяснить каким образом увеличивая сумму закредитованности (а следовательно увеличивая долговую нагрузку, увеличивая сумму обслуживания долга) ....... можно снизить цену на газ для населения?
Он часом не из секты самокатчиков?
Додано: П'ят 05 чер, 2020 19:26
Наша власть врёт практически всегда.В июле мы цену на газ повысим,а потом когда-нибудь понизим.Ну да...Что записано в меморандуме с МВФ?Повышение цены на газ для холопов.Так и будет.
Додано: П'ят 05 чер, 2020 21:01
Re: Співпраця з МВФ дасть можливість знизити ціну на газ для
Додано: Суб 06 чер, 2020 18:19
Цену на газ понизят на 10-15 процентов, зато нормы потребления повысят в 3 раза. Вот это будет праздник!
Додано: Суб 06 чер, 2020 18:45
Рано расслаблять булки, когда сегодняшняя цена на газ ниже плинтуса. Сразу после кризиса спрос, и соответственно цена, вырастут до нормальных $200-500, тогда и нахлобучат всех по самое не горюй.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
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