Про це повідомляє "ГазПравда".
Дивися повний текст Суд дозволив газовим компаніям в Україні підвищити норми споживання газу в 3 рази.
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 20:57
Суд дозволив газовим компаніям в Україні підвищити норми...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Суд дозволив газовим компаніям в Україні підвищити норми споживання газу в 3 рази.
Додано: П'ят 05 чер, 2020 20:57
А нельзя через суд отменить постановление про запрет на отключение от ЦО в многоквартирных домах?
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