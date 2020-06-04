RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Суд дозволив газовим компаніям
в Україні підвищити норми...

Суд дозволив газовим компаніям в Україні підвищити норми...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 20:57

Суд дозволив газовим компаніям в Україні підвищити норми...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє "ГазПравда".

Дивися повний текст Суд дозволив газовим компаніям в Україні підвищити норми споживання газу в 3 рази.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88637
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 20:57

А нельзя через суд отменить постановление про запрет на отключение от ЦО в многоквартирных домах?
Джон
 
Повідомлень: 1410
З нами з: 16.03.17
Подякував: 56 раз.
Подякували: 376 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 23:33

Блин.... Как правительство расстроилось..... Они ж о народе так заботились, а тут суд.... Ну не их это вина...
svetoch-10
 
Повідомлень: 351
З нами з: 21.12.16
Подякував: 29 раз.
Подякували: 90 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 03:16

Правительство не проиграло суд,а подыграло фирташу.
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1987
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 519 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 12:48

Теперь осталось пересчитать тарифы с 1996 года и выставить счет всем потребителям. Вот подарок будет)
777serg87
Аватар користувача
 
Повідомлень: 160
З нами з: 18.01.16
Подякував: 5 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 13:35

777serg87, заодно добавив коэф приведения к нормальным условиям )))
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n, bobo
RomanTik
 
Повідомлень: 2995
З нами з: 06.01.16
Подякував: 8573 раз.
Подякували: 695 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні від сьогодні - новий етап послаблення...
R2 » П'ят 05 чер, 2020 11:55
3 438
Переглянути останнє повідомлення
Суб 06 чер, 2020 10:16
hazanovich_alexey
Huawei представила в Україні новий флагманський планшет...
R2 » Суб 06 чер, 2020 01:50
1 287
Переглянути останнє повідомлення
Суб 06 чер, 2020 01:51
oknerbob
В Україні змінили розміри соціальних виплат: хто і...
R2 » Чет 04 чер, 2020 22:29
4 679
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 чер, 2020 17:19
djklik

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.