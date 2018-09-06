Про це повідомляє "ГазПравда".
Дивися повний текст Суд дозволив газовим компаніям в Україні підвищити норми споживання газу в 3 рази.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 05 чер, 2020 20:57
Суд дозволив газовим компаніям в Україні підвищити норми...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Суд дозволив газовим компаніям в Україні підвищити норми споживання газу в 3 рази.
Додано: П'ят 05 чер, 2020 20:57
А нельзя через суд отменить постановление про запрет на отключение от ЦО в многоквартирных домах?
Додано: П'ят 05 чер, 2020 23:33
Блин.... Как правительство расстроилось..... Они ж о народе так заботились, а тут суд.... Ну не их это вина...
Додано: Суб 06 чер, 2020 12:48
Теперь осталось пересчитать тарифы с 1996 года и выставить счет всем потребителям. Вот подарок будет)
Додано: Суб 06 чер, 2020 13:35
777serg87, заодно добавив коэф приведения к нормальным условиям )))
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n, bobo
Додано: Суб 06 чер, 2020 16:15
Додано: Суб 06 чер, 2020 16:22
Уже все забыли?
|