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Суд дозволив газовим компаніям
в Україні підвищити норми...

Суд дозволив газовим компаніям в Україні підвищити норми...
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 20:57

Суд дозволив газовим компаніям в Україні підвищити норми...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє "ГазПравда".

Дивися повний текст Суд дозволив газовим компаніям в Україні підвищити норми споживання газу в 3 рази.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 20:57

А нельзя через суд отменить постановление про запрет на отключение от ЦО в многоквартирных домах?
Джон
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 23:33

Блин.... Как правительство расстроилось..... Они ж о народе так заботились, а тут суд.... Ну не их это вина...
svetoch-10
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 03:16

Правительство не проиграло суд,а подыграло фирташу.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 12:48

Теперь осталось пересчитать тарифы с 1996 года и выставить счет всем потребителям. Вот подарок будет)
777serg87
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 13:35

777serg87, заодно добавив коэф приведения к нормальным условиям )))
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 16:15

  RomanTik написав:777serg87, заодно добавив коэф приведения к нормальным условиям )))

К норме нельзя применить этот коэффициент по определению
Kalgan
 
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Уже все забыли?

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Подолянин
 
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  Подолянин написав:Зображення

начало эпохи ЖЛОБСТВА)
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 23:23

Re: Суд дозволив газовим компаніям в Україні підвищити норми

По-моему неплохая парочка по прокачиванию профита - правительство+газы.
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ruvex
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