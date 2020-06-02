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Суд дозволив газовим компаніям в Україні підвищити норми...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 07 чер, 2020 03:51
Шли в Европу.
Где то там и оказались. Только на польско-португальском суржике. Вжевжопе.
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