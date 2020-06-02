RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Суд дозволив газовим компаніям
в Україні підвищити норми...

Суд дозволив газовим компаніям в Україні підвищити норми...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 03:51

  Подолянин написав:Зображення

Зображення
Шли в Европу.
Где то там и оказались. Только на польско-португальском суржике. :arrow: Вжевжопе.
EKO
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6366
З нами з: 10.04.09
Подякував: 2989 раз.
Подякували: 1887 раз.
 
Профіль
1
3
3
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Нова шахрайська схема набрала обертів в Україні: її...
R2 » Вів 02 чер, 2020 17:59
9 933
Переглянути останнє повідомлення
Нед 07 чер, 2020 00:15
yurec_wolf
Пенсійний вік в Україні підвищать вже з наступного року...
R2 » Суб 06 чер, 2020 17:33
9 747
Переглянути останнє повідомлення
Суб 06 чер, 2020 23:58
Shram
В Україні від сьогодні - новий етап послаблення...
R2 » П'ят 05 чер, 2020 11:55
4 741
Переглянути останнє повідомлення
Суб 06 чер, 2020 17:09
shapo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.