|
|
Продажі Volvo в травні впали на 26%
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 06 чер, 2020 00:27
Пропонуємо до обговорення:
Компанія Volvo в травні 2020 року продала у всьому світі 44 380 автомобілів, що на 26% менше, ніж за аналогічний місяць 2019 року. Однак, боси шведського автогіганта впевнені, що ситуація зміниться для них на краще вже найближчим часом.
Дивися повний текст Продажі Volvo в травні впали на 26%
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 88634
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 133 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор