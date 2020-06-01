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Продажі Volvo в
травні впали на 26%

Продажі Volvo в травні впали на 26%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 00:27

Продажі Volvo в травні впали на 26%

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Volvo в травні 2020 року продала у всьому світі 44 380 автомобілів, що на 26% менше, ніж за аналогічний місяць 2019 року. Однак, боси шведського автогіганта впевнені, що ситуація зміниться для них на краще вже найближчим часом.

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