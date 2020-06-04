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Huawei представила в Україні
новий флагманський планшет...

Huawei представила в Україні новий флагманський планшет...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 01:50

Huawei представила в Україні новий флагманський планшет...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Huawei оголосила про прийдешній старт продажів в Україні флагманського планшета Huawei MatePad Pro з підтримкою стилусу і зв'язку LTE.

Дивися повний текст Huawei представила в Україні новий флагманський планшет за ціною 18 тис. грн.
R2
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По ТТХ это ж средненький смартфон. За 250$ мб возьму
oknerbob
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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