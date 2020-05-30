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"Укрзалізниця" направила
поїзди в західні області

"Укрзалізниця" направила поїзди в західні області
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 06:26

"Укрзалізниця" направила поїзди в західні області

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Дивися повний текст \"Укрзалізниця\" направила поїзди в західні області.
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