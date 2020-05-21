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Не мають жодних активів: названо "найбідніших" нардепів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 06 чер, 2020 08:19
Пропонуємо до обговорення:
"Найбіднішими" в парламенті виявилися 14 депутатів, які в своїй декларації вказали, що не мають жодних активів. Абсолютна більшість із них - представники партії "Слуга народу".
Дивися повний текст Не мають жодних активів: названо \"найбідніших\" нардепів
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Додано: Суб 06 чер, 2020 08:19
Вспоминается фраза комиссара полиции из какого-то датского детектива: "Откуда у нее деньги - она же депутат Фолькетинга")))
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