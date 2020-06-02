Цього року весна виявилася неспокійною для українських пенсіонерів.
Дивися повний текст Нова пенсійна реформа: ТОП-5 нововведень для пенсіонерів.
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Додано: Суб 06 чер, 2020 08:39
Нова пенсійна реформа: ТОП-5 нововведень для пенсіонерів
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Дивися повний текст Нова пенсійна реформа: ТОП-5 нововведень для пенсіонерів.
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