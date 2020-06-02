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Нова пенсійна реформа: ТОП-5
нововведень для пенсіонерів

Нова пенсійна реформа: ТОП-5 нововведень для пенсіонерів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 08:39

Нова пенсійна реформа: ТОП-5 нововведень для пенсіонерів

Пропонуємо до обговорення:
Цього року весна виявилася неспокійною для українських пенсіонерів.

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R2
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це типу реформа? :)
nvvetal
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 09:45

Re: Нова пенсійна реформа: ТОП-5 нововведень для пенсіонерів

Так а в чём реформа-то ?

Минимальная пенсия постоянно повышается
Ежегодный автоматический пересчёт пенсий выполняется с 2019 года

А доплаты пенсионерам старше 80 и старше 75 лет на реформу никак не тянут
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 10:15

Нужно этих негодяев посадить на пенсию 2700, как у моего деда, при коммуналке 800 и расход на лекарства 1900 и посмотреть как они выживут.
hazanovich_alexey
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 10:28

Оно с поклоном сказало - Ось вам -
p_a_l
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 10:39

И где та реформа? :shock:
Ratatui
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