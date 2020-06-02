Цього року весна виявилася неспокійною для українських пенсіонерів.
Дивися повний текст Нова пенсійна реформа: ТОП-5 нововведень для пенсіонерів.
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Додано: Суб 06 чер, 2020 08:39
Нова пенсійна реформа: ТОП-5 нововведень для пенсіонерів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нова пенсійна реформа: ТОП-5 нововведень для пенсіонерів.
Додано: Суб 06 чер, 2020 09:45
Re: Нова пенсійна реформа: ТОП-5 нововведень для пенсіонерів
Так а в чём реформа-то ?
Минимальная пенсия постоянно повышается
Ежегодный автоматический пересчёт пенсий выполняется с 2019 года
А доплаты пенсионерам старше 80 и старше 75 лет на реформу никак не тянут
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Суб 06 чер, 2020 10:15
Нужно этих негодяев посадить на пенсию 2700, как у моего деда, при коммуналке 800 и расход на лекарства 1900 и посмотреть как они выживут.
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