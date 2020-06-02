Нова пенсійна реформа: ТОП-5 нововведень для пенсіонерів

Додано: Суб 06 чер, 2020 09:45

Так а в чём реформа-то ?



Минимальная пенсия постоянно повышается

Ежегодный автоматический пересчёт пенсий выполняется с 2019 года



А доплаты пенсионерам старше 80 и старше 75 лет на реформу никак не тянут

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