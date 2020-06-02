Нова пенсійна реформа: ТОП-5 нововведень для пенсіонерів

Додано: Суб 06 чер, 2020 11:18

hazanovich_alexey написав: Нужно этих негодяев посадить на пенсию 2700, как у моего деда, при коммуналке 800 и расход на лекарства 1900 и посмотреть как они выживут. Нужно этих негодяев посадить на пенсию 2700, как у моего деда, при коммуналке 800 и расход на лекарства 1900 и посмотреть как они выживут.

Берем калькулятор в руки и начинаем считать. Исходные данные - в стране население 42 млн официально, по реальной переписи населения 37 млн (официалы считают население окупированной части и выехавших за границу), трудоспособного населения 11 млн мужчин и 13 млн женщин, но 4-5 млн женщин себя называют домохозяйками, т.е. по сути не зарабатывают, а занимаются домом, детьми и т.д. Еще 2-3 млн различные бюджетники, которые не делают реальной прибавочной стоимости, т.е. не зарабатывают денег. Поймите правильно, ни грамма не приуменьшая роль учителя или врача (это реально оооочень нужные и важные профессии в государстве), но нужно понять, что когда государство платит им зарплату, потом снимает налог, а потом с него платит пенсию, то от этого фактически у государства денег больше не становится - это просто перекладывание из одного кармана в другой. Надеюсь достаточно для грубого понимания. Еще отминусуем трудоспособных, но не зарабатывающих - армия, например и т.д. Т.е. зарабатывает деньги 13-15 млн. И последнее из исходных данных - повысим пенсию на 5тыс грн. Считаем сколько нам нужно денег: 11.3млн * 5тыс =Где их взять ? Вариантов два: или напечатать, или взять налогами. Вы хотите стать миллионером, как в 90-е ? Лично я НЕТ! Значит налогами. Считаем: 56.5 млрд делим на 13-15 млн = 4000 грн. Т.е. для того, чтобы ваш дедушка получил +5000 грн пенсии, нужно чтобы вы (да-да! ЛИЧНО вы!) заплатили больше налогов на 4000 грн. Вывод ? А вывод очень простой - зачем кормить посредников-корупционеров ?Назовем это прямой адресной помощью.PS: вот когда до каждого лично дойдёт, что "ничего ниоткуда не берется, а за всё нужно платить", может тогда что-то и поменяется.