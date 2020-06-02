Цього року весна виявилася неспокійною для українських пенсіонерів.
Дивися повний текст Нова пенсійна реформа: ТОП-5 нововведень для пенсіонерів.
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Додано: Суб 06 чер, 2020 08:39
Нова пенсійна реформа: ТОП-5 нововведень для пенсіонерів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нова пенсійна реформа: ТОП-5 нововведень для пенсіонерів.
Додано: Суб 06 чер, 2020 09:45
Re: Нова пенсійна реформа: ТОП-5 нововведень для пенсіонерів
Так а в чём реформа-то ?
Минимальная пенсия постоянно повышается
Ежегодный автоматический пересчёт пенсий выполняется с 2019 года
А доплаты пенсионерам старше 80 и старше 75 лет на реформу никак не тянут
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Суб 06 чер, 2020 10:15
Нужно этих негодяев посадить на пенсию 2700, как у моего деда, при коммуналке 800 и расход на лекарства 1900 и посмотреть как они выживут.
Додано: Суб 06 чер, 2020 11:18
Re: Нова пенсійна реформа: ТОП-5 нововведень для пенсіонерів
Берем калькулятор в руки и начинаем считать. Исходные данные - в стране население 42 млн официально, по реальной переписи населения 37 млн (официалы считают население окупированной части и выехавших за границу), трудоспособного населения 11 млн мужчин и 13 млн женщин, но 4-5 млн женщин себя называют домохозяйками, т.е. по сути не зарабатывают, а занимаются домом, детьми и т.д. Еще 2-3 млн различные бюджетники, которые не делают реальной прибавочной стоимости, т.е. не зарабатывают денег. Поймите правильно, ни грамма не приуменьшая роль учителя или врача (это реально оооочень нужные и важные профессии в государстве), но нужно понять, что когда государство платит им зарплату, потом снимает налог, а потом с него платит пенсию, то от этого фактически у государства денег больше не становится - это просто перекладывание из одного кармана в другой. Надеюсь достаточно для грубого понимания. Еще отминусуем трудоспособных, но не зарабатывающих - армия, например и т.д. Т.е. зарабатывает деньги 13-15 млн. И последнее из исходных данных - повысим пенсию на 5тыс грн. Считаем сколько нам нужно денег: 11.3млн * 5тыс = 56.5 МЛРД грн в месяц! Где их взять ? Вариантов два: или напечатать, или взять налогами. Вы хотите стать миллионером, как в 90-е ? Лично я НЕТ! Значит налогами. Считаем: 56.5 млрд делим на 13-15 млн = 4000 грн. Т.е. для того, чтобы ваш дедушка получил +5000 грн пенсии, нужно чтобы вы (да-да! ЛИЧНО вы!) заплатили больше налогов на 4000 грн. Вывод ? А вывод очень простой - зачем кормить посредников-корупционеров ? Отдайте из своей зарплаты прямо сейчас 4000 грн своему дедушке! Назовем это прямой адресной помощью.
PS: вот когда до каждого лично дойдёт, что "ничего ниоткуда не берется, а за всё нужно платить", может тогда что-то и поменяется.
Додано: Суб 06 чер, 2020 12:54
Отмените это позорище в виде пенсий и все. Бабушка имеет пенсию 1700 грн. в возрасте 77 и стаже 40+. Разве можно так издеваться над стариками.
Додано: Суб 06 чер, 2020 13:12
А можно другой подсчет сделать?
Ну например взять зарплаты (вместе с бонусами и всеми премиями)десятерых топ-менджеров Нафтогаза, Укразализниции, Укрпочты, Антонова, Энергоатома, всех госпортов, Укрспирта и так далее.
Посмотрим сколько наберется?
Теперь уже точно не вернусь
Додано: Суб 06 чер, 2020 13:22
Re: Нова пенсійна реформа: ТОП-5 нововведень для пенсіонерів
И пары процентов от этой суммы не наберется
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