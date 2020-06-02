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Нова пенсійна реформа: ТОП-5
нововведень для пенсіонерів

Нова пенсійна реформа: ТОП-5 нововведень для пенсіонерів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 14:41

  Faceless написав:
  Shram написав:А можно другой подсчет сделать?
Ну например взять зарплаты (вместе с бонусами и всеми премиями)десятерых топ-менджеров Нафтогаза, Укразализниции, Укрпочты, Антонова, Энергоатома, всех госпортов, Укрспирта и так далее.
Посмотрим сколько наберется?

И пары процентов от этой суммы не наберется

Можно немного добавить забрав то что у них получается неофициально. Проблему это, конечно, не решит.
Отсутствие реальных реформ на фоне вопиющего неравенства доходов ни к чему хорошему не приведет
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 16:05

Re: Нова пенсійна реформа: ТОП-5 нововведень для пенсіонерів

777serg87 написав:Отмените это позорище в виде пенсий и все. Бабушка имеет пенсию 1700 грн. в возрасте 77 и стаже 40+. Разве можно так издеваться над стариками.
Без пенсии вот они заживут сразу. ))
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