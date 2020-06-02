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Нова пенсійна реформа: ТОП-5 нововведень для пенсіонерів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 06 чер, 2020 14:41
Faceless написав: Shram написав:
А можно другой подсчет сделать?
Ну например взять зарплаты (вместе с бонусами и всеми премиями)десятерых топ-менджеров Нафтогаза, Укразализниции, Укрпочты, Антонова, Энергоатома, всех госпортов, Укрспирта и так далее.
Посмотрим сколько наберется?
И пары процентов от этой суммы не наберется
Можно немного добавить забрав то что у них получается неофициально. Проблему это, конечно, не решит.
Отсутствие реальных реформ на фоне вопиющего неравенства доходов ни к чему хорошему не приведет
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: Суб 06 чер, 2020 16:05
777serg87 написав:Отмените это позорище в виде пенсий и все. Бабушка имеет пенсию 1700 грн. в возрасте 77 и стаже 40+. Разве можно так издеваться над стариками.
Без пенсии вот они заживут сразу. ))
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Додано: Суб 06 чер, 2020 21:20
Shram написав:
А можно другой подсчет сделать?
Ну например взять зарплаты (вместе с бонусами и всеми премиями)десятерых топ-менджеров Нафтогаза, Укразализниции, Укрпочты, Антонова, Энергоатома, всех госпортов, Укрспирта и так далее.
Посмотрим сколько наберется?
И что вам мешает сделать такой подсчёт ? Лень ?
Ну ок, сделаю за вас. Берем 10-х топ менеджеров с 10-ти крупнейших госпредприятий= 100 чел. Делим рассчитанные ранее 56.5 МЛРД грн в мес на 100 чел = 565 МЛН грн в мес. Вы хоть одного менеджера госпредприятия с ЗП 565 млн (повторяю - МИЛЛИОНОВ!) грн в мес знаете ? А тут нужно целых 100 чел! И чтобы регулярно, а не годовыми бонусами раз в год. Ну, хоть что-то в голове прояснилось ?
Опять я вспомнил Шарикова из "Собачье сердце" К чему бы это...
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Додано: Суб 06 чер, 2020 21:20
сорри, дубль получился.
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