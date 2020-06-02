Нова пенсійна реформа: ТОП-5 нововведень для пенсіонерів
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Shram написав:А можно другой подсчет сделать? Ну например взять зарплаты (вместе с бонусами и всеми премиями)десятерых топ-менджеров Нафтогаза, Укразализниции, Укрпочты, Антонова, Энергоатома, всех госпортов, Укрспирта и так далее. Посмотрим сколько наберется?
И пары процентов от этой суммы не наберется
Можно немного добавить забрав то что у них получается неофициально. Проблему это, конечно, не решит. Отсутствие реальных реформ на фоне вопиющего неравенства доходов ни к чему хорошему не приведет
Shram написав:А можно другой подсчет сделать? Ну например взять зарплаты (вместе с бонусами и всеми премиями)десятерых топ-менджеров Нафтогаза, Укразализниции, Укрпочты, Антонова, Энергоатома, всех госпортов, Укрспирта и так далее. Посмотрим сколько наберется?
И что вам мешает сделать такой подсчёт ? Лень ? Ну ок, сделаю за вас. Берем 10-х топ менеджеров с 10-ти крупнейших госпредприятий= 100 чел. Делим рассчитанные ранее 56.5 МЛРД грн в мес на 100 чел = 565 МЛН грн в мес. Вы хоть одного менеджера госпредприятия с ЗП 565 млн (повторяю - МИЛЛИОНОВ!) грн в мес знаете ? А тут нужно целых 100 чел! И чтобы регулярно, а не годовыми бонусами раз в год. Ну, хоть что-то в голове прояснилось ? Опять я вспомнил Шарикова из "Собачье сердце" К чему бы это...
Shram написав:Ну ок, сделаю за вас. Берем 10-х топ менеджеров с 10-ти крупнейших госпредприятий= 100 чел. Делим рассчитанные ранее 56.5 МЛРД грн в мес на 100 чел = 565 МЛН грн в мес. Вы хоть одного менеджера госпредприятия с ЗП 565 млн (повторяю - МИЛЛИОНОВ!) грн в мес знаете ?
В ответе Мининфраструктуры на запрос СМИ указано, что в утвержденный финансовый план на руководителя "Укрпошты" в 2020 году заложено 22 402 000 гривен (то есть около 2 млн гривен в месяц). В том числе среднемесячный должностной оклад запланирован в размере 716 463 гривны 30 копеек, среднемесячные расходы на премирование – 693 843 гривны.
Но цифра 100 топ менеджеров всесьма занижена. Если учесть их окружение и директоров множества филиалов с аналогичными зарплатами, то нужно брать хотя-бы 10000, а если учесть судей, прокуроров и прочих приближенных с аналогичными зарплатами то ещё как минимум тысяч 20-30 набежит.