Нова пенсійна реформа: ТОП-5 нововведень для пенсіонерів

Додано: Нед 07 чер, 2020 10:52

Амвросий написав: LutsMan написав: Shram написав: Ну ок, сделаю за вас. Берем 10-х топ менеджеров с 10-ти крупнейших госпредприятий= 100 чел. Делим рассчитанные ранее 56.5 МЛРД грн в мес на 100 чел = 565 МЛН грн в мес. Вы хоть одного менеджера госпредприятия с ЗП 565 млн (повторяю - МИЛЛИОНОВ!) грн в мес знаете ? Ну ок, сделаю за вас. Берем 10-х топ менеджеров с 10-ти крупнейших госпредприятий= 100 чел. Делим рассчитанные ранее 56.5 МЛРД грн в мес на 100 чел = 565 МЛН грн в мес. Вы хоть одного менеджера госпредприятия с ЗП 565 млн (повторяю - МИЛЛИОНОВ!) грн в мес знаете ?



Нет у топ менеджеров зарплаты меньше:

https://zhitomir.life/blogy/zarplata-ta ... nskom.html

В ответе Мининфраструктуры на запрос СМИ указано, что в утвержденный финансовый план на руководителя "Укрпошты" в 2020 году заложено 22 402 000 гривен (то есть около 2 млн гривен в месяц). В том числе среднемесячный должностной оклад запланирован в размере 716 463 гривны 30 копеек, среднемесячные расходы на премирование – 693 843 гривны.





Но цифра 100 топ менеджеров всесьма занижена. Если учесть их окружение и директоров множества филиалов с аналогичными зарплатами, то нужно брать хотя-бы 10000, а если учесть судей, прокуроров и прочих приближенных с аналогичными зарплатами то ещё как минимум тысяч 20-30 набежит. Нет у топ менеджеров зарплаты меньше:Но цифра 100 топ менеджеров всесьма занижена. Если учесть их окружение и директоров множества филиалов с аналогичными зарплатами, то нужно брать хотя-бы 10000, а если учесть судей, прокуроров и прочих приближенных с аналогичными зарплатами то ещё как минимум тысяч 20-30 набежит.

Опять тоже самое - взяли ОДНОГО ТОПа и заявляем, что у нас в стране таких десятки тысяч. Зачем чушь говорить ? Люди, вы когда научитесь за свои слова отвечать ?По судьям и прокурорам, цитирую - "Таким образом, на сегодняшний день, зарплаты судей составляют:для судей местных судов - 25 прожиточных минимума (50 675 грн);для судей апелляционных судов и высшего специализированного суда - 40 прожиточных минимумов (81 080 грн);"И где тут, я вас спрашиваю, миллионы в месяц ? Я понимаю, что сейчас начнутся вопли - да это копейки для них, они взятки берут и т.д., на что я вам отвечу - а пенсии бюджет из взяток платит ? Нет ? Так, а не смотреть на чем судья или прокурор ездит, во что одевается и где отдыхает - это тема другого разговора и к пенсиям отношения не имеет.