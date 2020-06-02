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Нова пенсійна реформа: ТОП-5
нововведень для пенсіонерів

Нова пенсійна реформа: ТОП-5 нововведень для пенсіонерів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 14:41

  Faceless написав:
  Shram написав:А можно другой подсчет сделать?
Ну например взять зарплаты (вместе с бонусами и всеми премиями)десятерых топ-менджеров Нафтогаза, Укразализниции, Укрпочты, Антонова, Энергоатома, всех госпортов, Укрспирта и так далее.
Посмотрим сколько наберется?

И пары процентов от этой суммы не наберется

Можно немного добавить забрав то что у них получается неофициально. Проблему это, конечно, не решит.
Отсутствие реальных реформ на фоне вопиющего неравенства доходов ни к чему хорошему не приведет
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 14:53

если поднимать только минимальную пенсию, то стимула платить пенсионный налог в молодые годы нету. нужно индексировать пенсию всем пенсионерам.
finuser151
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 16:05

Re: Нова пенсійна реформа: ТОП-5 нововведень для пенсіонерів

777serg87 написав:Отмените это позорище в виде пенсий и все. Бабушка имеет пенсию 1700 грн. в возрасте 77 и стаже 40+. Разве можно так издеваться над стариками.
Без пенсии вот они заживут сразу. ))
Aps
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 21:20

Re: Нова пенсійна реформа: ТОП-5 нововведень для пенсіонерів

  Shram написав:А можно другой подсчет сделать?
Ну например взять зарплаты (вместе с бонусами и всеми премиями)десятерых топ-менджеров Нафтогаза, Укразализниции, Укрпочты, Антонова, Энергоатома, всех госпортов, Укрспирта и так далее.
Посмотрим сколько наберется?

И что вам мешает сделать такой подсчёт ? Лень ?
Ну ок, сделаю за вас. Берем 10-х топ менеджеров с 10-ти крупнейших госпредприятий= 100 чел. Делим рассчитанные ранее 56.5 МЛРД грн в мес на 100 чел = 565 МЛН грн в мес. Вы хоть одного менеджера госпредприятия с ЗП 565 млн (повторяю - МИЛЛИОНОВ!) грн в мес знаете ? А тут нужно целых 100 чел! И чтобы регулярно, а не годовыми бонусами раз в год. Ну, хоть что-то в голове прояснилось ?
Опять я вспомнил Шарикова из "Собачье сердце" К чему бы это... ;)
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 08:34

  LutsMan написав:
  Shram написав:Ну ок, сделаю за вас. Берем 10-х топ менеджеров с 10-ти крупнейших госпредприятий= 100 чел. Делим рассчитанные ранее 56.5 МЛРД грн в мес на 100 чел = 565 МЛН грн в мес. Вы хоть одного менеджера госпредприятия с ЗП 565 млн (повторяю - МИЛЛИОНОВ!) грн в мес знаете ?


Нет у топ менеджеров зарплаты меньше:
https://zhitomir.life/blogy/zarplata-ta ... nskom.html
В ответе Мининфраструктуры на запрос СМИ указано, что в утвержденный финансовый план на руководителя "Укрпошты" в 2020 году заложено 22 402 000 гривен (то есть около 2 млн гривен в месяц). В том числе среднемесячный должностной оклад запланирован в размере 716 463 гривны 30 копеек, среднемесячные расходы на премирование – 693 843 гривны.


Но цифра 100 топ менеджеров всесьма занижена. Если учесть их окружение и директоров множества филиалов с аналогичными зарплатами, то нужно брать хотя-бы 10000, а если учесть судей, прокуроров и прочих приближенных с аналогичными зарплатами то ещё как минимум тысяч 20-30 набежит.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 10:52

  Амвросий написав:
  LutsMan написав:
  Shram написав:Ну ок, сделаю за вас. Берем 10-х топ менеджеров с 10-ти крупнейших госпредприятий= 100 чел. Делим рассчитанные ранее 56.5 МЛРД грн в мес на 100 чел = 565 МЛН грн в мес. Вы хоть одного менеджера госпредприятия с ЗП 565 млн (повторяю - МИЛЛИОНОВ!) грн в мес знаете ?


Нет у топ менеджеров зарплаты меньше:
https://zhitomir.life/blogy/zarplata-ta ... nskom.html
В ответе Мининфраструктуры на запрос СМИ указано, что в утвержденный финансовый план на руководителя "Укрпошты" в 2020 году заложено 22 402 000 гривен (то есть около 2 млн гривен в месяц). В том числе среднемесячный должностной оклад запланирован в размере 716 463 гривны 30 копеек, среднемесячные расходы на премирование – 693 843 гривны.


Но цифра 100 топ менеджеров всесьма занижена. Если учесть их окружение и директоров множества филиалов с аналогичными зарплатами, то нужно брать хотя-бы 10000, а если учесть судей, прокуроров и прочих приближенных с аналогичными зарплатами то ещё как минимум тысяч 20-30 набежит.


Опять тоже самое - взяли ОДНОГО ТОПа и заявляем, что у нас в стране таких десятки тысяч. Зачем чушь говорить ? Люди, вы когда научитесь за свои слова отвечать ?
По судьям и прокурорам, цитирую - "Таким образом, на сегодняшний день, зарплаты судей составляют:
для судей местных судов - 25 прожиточных минимума (50 675 грн);
для судей апелляционных судов и высшего специализированного суда - 40 прожиточных минимумов (81 080 грн);"
И где тут, я вас спрашиваю, миллионы в месяц ? Я понимаю, что сейчас начнутся вопли - да это копейки для них, они взятки берут и т.д., на что я вам отвечу - а пенсии бюджет из взяток платит ? Нет ? Так давайте говорить о ресурсах и возможностях нынешнего бюджета, а не смотреть на чем судья или прокурор ездит, во что одевается и где отдыхает - это тема другого разговора и к пенсиям отношения не имеет.
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 15:51

Re: Нова пенсійна реформа: ТОП-5 нововведень для пенсіонерів

  Амвросий написав:Но цифра 100 топ менеджеров всесьма занижена. Если учесть их окружение и директоров множества филиалов с аналогичными зарплатами, то нужно брать хотя-бы 10000, а если учесть судей, прокуроров и прочих приближенных с аналогичными зарплатами то ещё как минимум тысяч 20-30 набежит.

Ну "раскулачите" вы их в духе Шарикова. С миллионными ЗП там на пальцах посчитать, какая-то част ьс сотнями тысяч, подавляющее большинство - десятки тысяч. Да и будет ли 20-30 тыс человек - большой вопрос. Ну наберется от силы чуть 1-2 млрд в мес. И?
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 18:36

  Faceless написав:
  Амвросий написав:Но цифра 100 топ менеджеров всесьма занижена. Если учесть их окружение и директоров множества филиалов с аналогичными зарплатами, то нужно брать хотя-бы 10000, а если учесть судей, прокуроров и прочих приближенных с аналогичными зарплатами то ещё как минимум тысяч 20-30 набежит.

Ну "раскулачите" вы их в духе Шарикова. С миллионными ЗП там на пальцах посчитать, какая-то част ьс сотнями тысяч, подавляющее большинство - десятки тысяч. Да и будет ли 20-30 тыс человек - большой вопрос. Ну наберется от силы чуть 1-2 млрд в мес. И?

Тут самое главное, что народ вздохнет с облегчением. Этих топов сажать нужно, а лучше вешать, найдется за что, а им миллионы не пойми за что.
Как там? Пир во время чумы.
Зе-Чмо
p_a_l
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 18:44

Re: Нова пенсійна реформа: ТОП-5 нововведень для пенсіонерів

p_a_l написав:
  Faceless написав:
  Амвросий написав:Но цифра 100 топ менеджеров всесьма занижена. Если учесть их окружение и директоров множества филиалов с аналогичными зарплатами, то нужно брать хотя-бы 10000, а если учесть судей, прокуроров и прочих приближенных с аналогичными зарплатами то ещё как минимум тысяч 20-30 набежит.

Ну "раскулачите" вы их в духе Шарикова. С миллионными ЗП там на пальцах посчитать, какая-то част ьс сотнями тысяч, подавляющее большинство - десятки тысяч. Да и будет ли 20-30 тыс человек - большой вопрос. Ну наберется от силы чуть 1-2 млрд в мес. И?

Тут самое главное, что народ вздохнет с облегчением. Этих топов сажать нужно, а лучше вешать, найдется за что, а им миллионы не пойми за что.
Как там? Пир во время чумы.

Дело Шарикова живет, раз вы уже заочно десятки тысяч человек осудили, даже не представляя толком кого и за что.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 09:50

  LutsMan написав:Опять я вспомнил Шарикова из "Собачье сердце" К чему бы это... ;)


Так и знал что кто-нибудь прискочит с криком - "у опять хотят отнять и поделить".

Так вот, не отнять и поделить. А правильно распорядится тем что нам принадлежит.
Ибо получают они свои зарплаты из того что собирают с граждан Украины.

Не возникает вопросов почему руководитель Укрпочты получает миллионы гривен за то, что его организация показывает чудовищные убытки, и существует исключительно на подсосе из бюджета. За что он получает такие деньжища?

То же самое и по другим.
В то время когда простой пенсионер буквально выживает на воде и хлебе, государственные чинуши в роскоши купаются. Ничего не делая, и даже не проявляя желания что либо делать.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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