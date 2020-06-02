Нова пенсійна реформа: ТОП-5 нововведень для пенсіонерів

Речь идет не о экономической целесообразности, а о мотивации жить в таком государстве.
Такое сверхнеравномерное распределение доходов губительно для экономики т.к. сводится к обслуживанию узкого круга сверхбогатых и не дает осуществлять социальные лифты остальным ,что ,в конечном итоге, приводит к стагнации во всех областях.
Хотя, как показывает история,в т.ч. недавняя, все революционеры очень быстро становятся хуже тех кого сместили.
Решения на сегодняшний день нет кроме надежды на очередную внешнюю волну которая зацепит Украину и что-то в ней изменит.