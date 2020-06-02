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Нова пенсійна реформа: ТОП-5
нововведень для пенсіонерів

Нова пенсійна реформа: ТОП-5 нововведень для пенсіонерів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 14:23

  Faceless написав:Дело Шарикова живет, раз вы уже заочно десятки тысяч человек осудили, даже не представляя толком кого и за что.


Речь идет не о экономической целесообразности, а о мотивации жить в таком государстве.
Такое сверхнеравномерное распределение доходов губительно для экономики т.к. сводится к обслуживанию узкого круга сверхбогатых и не дает осуществлять социальные лифты остальным ,что ,в конечном итоге, приводит к стагнации во всех областях.
Хотя, как показывает история,в т.ч. недавняя, все революционеры очень быстро становятся хуже тех кого сместили.
Решения на сегодняшний день нет кроме надежды на очередную внешнюю волну которая зацепит Украину и что-то в ней изменит.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 14:32

hazanovich_alexey
Лучше уже как у моей матери - пенсия по инвалидности 1638 грн. Инвалид 1 группы. Про лекарства молчу, тут даже говорить не приходится. Тут такие траты могут неожиданно проявиться, что даже страшно подумать.
duvr100
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 20:24

Re: Нова пенсійна реформа: ТОП-5 нововведень для пенсіонерів

  Shram написав:Так и знал что кто-нибудь прискочит с криком - "у опять хотят отнять и поделить".

Так вот, не отнять и поделить. А правильно распорядится тем что нам принадлежит.

Вот только по факту получается каждый раз, что "правильность" у каждого распорядителя своя.

  Shram написав:Ибо получают они свои зарплаты из того что собирают с граждан Украины.

И много с вас собрали ? Теперь возьмите это число - отминусуйте долю на бюджетников и прикиньте сколько осталось пенсионерам ? Маловато ? Так надо еще с вас налогов содрать! :)
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 21:22

Работала за границей по официальному контракту около десяти лет к сожалению в пенсионный стаж эта работа не вошла тк Украина не заключила договор с страной работодателя хотя налоги все уплачены в результате буду иметь минимальную пенсию и надеяться на пенсионную реформу мне лично нечего
choca
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 22:09

  choca написав:Работала за границей по официальному контракту около десяти лет к сожалению в пенсионный стаж эта работа не вошла тк Украина не заключила договор с страной работодателя хотя налоги все уплачены в результате буду иметь минимальную пенсию и надеяться на пенсионную реформу мне лично нечего


Карячились бы дома не факт, что повышенная пенсия вас бы спасла.
Ratatui
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