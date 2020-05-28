Таку думку в інтерв'ю висловив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.
Дивися повний текст Податок на житло будуть розраховувати по-новому: що пропонують у Раді.
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Додано: Суб 06 чер, 2020 10:22
Податок на житло будуть розраховувати по-новому: що...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Податок на житло будуть розраховувати по-новому: що пропонують у Раді.
Додано: Суб 06 чер, 2020 10:30
У этого Гетманцев перманентный зуд в ж опе
Почему-то у него в голове функция мессии - везде поднять налоги и штрафы, видимо его дети во дворе в детстве обижали, сейчас пришло время мести
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Суб 06 чер, 2020 10:56
Ну что вы обижает человека.
Я понял,что он ратует за разделение жилья на роскошь и трущюбы.
И владелец четырехкомнатной хрущевки,площадью 65 метров вообще не должен ниочем переживать.
А вот владелец однокомнатной,площадью 65 метров,в элитном доме,может быть и может заплатить.
Но лично я не поддерживаю этот налог вообще.
Налог должен быть один.
На доход.
И то не на все виды.
Додано: Суб 06 чер, 2020 11:06
А кто вам сказал что порог 60 метров в этом случае останется
В предлагаемом Гетманцевым варианте его не будет вообще, ибо будет платится процент от некоей оценочной кем-то стоимости
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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