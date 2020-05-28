Таку думку в інтерв'ю висловив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.
Дивися повний текст Податок на житло будуть розраховувати по-новому: що пропонують у Раді.
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Додано: Суб 06 чер, 2020 10:22
Податок на житло будуть розраховувати по-новому: що...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Податок на житло будуть розраховувати по-новому: що пропонують у Раді.
Додано: Суб 06 чер, 2020 10:30
У этого Гетманцев перманентный зуд в ж опе
Почему-то у него в голове функция мессии - везде поднять налоги и штрафы, видимо его дети во дворе в детстве обижали, сейчас пришло время мести
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Суб 06 чер, 2020 10:56
Ну что вы обижает человека.
Я понял,что он ратует за разделение жилья на роскошь и трущюбы.
И владелец четырехкомнатной хрущевки,площадью 65 метров вообще не должен ниочем переживать.
А вот владелец однокомнатной,площадью 65 метров,в элитном доме,может быть и может заплатить.
Но лично я не поддерживаю этот налог вообще.
Налог должен быть один.
На доход.
И то не на все виды.
Додано: Суб 06 чер, 2020 11:06
А кто вам сказал что порог 60 метров в этом случае останется
В предлагаемом Гетманцевым варианте его не будет вообще, ибо будет платится процент от некоей оценочной кем-то стоимости
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Суб 06 чер, 2020 12:00
Если введут оценку то он собирет еще меньше налога. никак не уймутся яценки
Додано: Суб 06 чер, 2020 12:59
А завершится все это наверное всеобщей оценкой жилья, и налог будет начисляться от стоимости. На всех поголовно можно будет заработать. Киевские квартиры от района и года постройки отличаются. И цена меняется каждый год в сторону повышения и понижения. И "занизить на месте" эту цену будет выгоднее. Не каждый же год ее будут делать. А потом при продаже можно пройти еще одну, уже правильную оценку. Но квадратура всегда будет неизменна - и квартира в центре (
Додано: Суб 06 чер, 2020 15:19
А сам на мамашу все попереписывал. Реформатор х..енов. Какая отдача от этих налогов? Медицины нет, менты людей не защищают, на пенсию рассчитывать зась.
Особенно на землю, там и так аренда 2 копейки за эти паи, я так понимаю, хотят загнать в минус, чтоб вынудить продавать за бесценок.
Додано: Суб 06 чер, 2020 15:21
Рынок реагирует, будут квартиры 59,9 кв.м. Убрали паевую уплату в местные органы, и что квартиры дешевле стали? Деньги в карман застройщикам, а за какое лаве строить дороги и прочею инфраструктуру, он в Петр.Борщ под Киевом и Соф.БОрщ, Ирпень, как Китай не заехать ни уехать в час-пик, в Соф.Борщ даже парк не построили и дороги никак не розширить. НУ да и платить за 60 кв.м.+ это дикость. Мы не в США, или Японии чтоб за все платить
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