Податок на житло будуть розраховувати по-новому: що...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 06 чер, 2020 19:49
Надеюсь до того времени как это надумает проводить этот "закон" про новое налогообложение - уже сменится весь состав его сучего комитета, как и всё наполнение Верховной Рады, и это "нововведение" не пройдёт голосование. Оно какое отношение имеет к нашей недвижимости? Может помогало покупать, или в доле коммуналку оплачивает на пару? Поймать бы на улице
Додано: Суб 06 чер, 2020 22:31
Ребята, хватит просто писание устраивать, пора действовать, надо убирать ето правительство, иначе или мы, или наши дети будут страдать или все вместе
Додано: Суб 06 чер, 2020 23:15
Гнать козлів нахрен. Дол....бів неможна у людини дерти гроші за хату. Вона сама строїла собі...що за геноцид .. гроші зароблять нада руками а не придумувати побори дебіли
Додано: Нед 07 чер, 2020 20:56
Сами Захотели ЗЕ,видно что за народ периживает,с олной ж*** вылезли в другую ж*** залезли, Слава Украине
Додано: Пон 08 чер, 2020 09:47
Во всех странах мира платят налоги и людям это привычно.
У нас МЕНТАЛИТЕТ...... ШЕПЧЕТ...
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Додано: Пон 08 чер, 2020 11:04
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