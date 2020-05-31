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Податок на житло будуть
розраховувати по-новому: що...

Податок на житло будуть розраховувати по-новому: що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 19:49

Надеюсь до того времени как это надумает проводить этот "закон" про новое налогообложение - уже сменится весь состав его сучего комитета, как и всё наполнение Верховной Рады, и это "нововведение" не пройдёт голосование. Оно какое отношение имеет к нашей недвижимости? Может помогало покупать, или в доле коммуналку оплачивает на пару? Поймать бы на улице
oseledko_a
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 22:31

Ребята, хватит просто писание устраивать, пора действовать, надо убирать ето правительство, иначе или мы, или наши дети будут страдать или все вместе
geralegoo
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 23:15

Гнать козлів нахрен. Дол....бів неможна у людини дерти гроші за хату. Вона сама строїла собі...що за геноцид .. гроші зароблять нада руками а не придумувати побори дебіли
somobole35
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 23:47

Грабить уже будут по новому
uzlovsasa67
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 20:56

Сами Захотели ЗЕ,видно что за народ периживает,с олной ж*** вылезли в другую ж*** залезли, Слава Украине
bubibib9
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 09:47

Во всех странах мира платят налоги и людям это привычно.
У нас МЕНТАЛИТЕТ...... ШЕПЧЕТ...
.
irishkakirik0410
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 11:04

  irishkakirik0410 написав:Во всех странах мира платят налоги и людям это привычно.
У нас МЕНТАЛИТЕТ...... ШЕПЧЕТ...


А вы как думали, во всех странах мира так.

И вообще, во всех странах мира какая-нибудь халэпа происходит.
Амвросий
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  #<12
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