Про це йдеться в "макроекономічному і монетарному огляді" Національного банку (травень 2020 року).
Дивися повний текст Падіння в базових галузях економіки України прискорилося більш ніж удвічі.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 06 чер, 2020 13:36
Падіння в базових галузях економіки України прискорилося...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Падіння в базових галузях економіки України прискорилося більш ніж удвічі.
Додано: Суб 06 чер, 2020 13:36
А потом прийдёт вторая волна covid-19, и добьет то ,что уцелело. Вот тогда будет понятно на сколько упадет ИПБО, ВВП и экономическая активность.
То что в стране много оптимистов в кабине и Раде, не даёт страну богатой и счастливой.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|