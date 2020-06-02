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Падіння в базових галузях
економіки України прискорилося...

Падіння в базових галузях економіки України прискорилося...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 13:36

Падіння в базових галузях економіки України прискорилося...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в "макроекономічному і монетарному огляді" Національного банку (травень 2020 року).

Дивися повний текст Падіння в базових галузях економіки України прискорилося більш ніж удвічі.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 13:36

А потом прийдёт вторая волна covid-19, и добьет то ,что уцелело. Вот тогда будет понятно на сколько упадет ИПБО, ВВП и экономическая активность.

То что в стране много оптимистов в кабине и Раде, не даёт страну богатой и счастливой.
straponesa
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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