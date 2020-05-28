Про це банкіри розповіли під час круглого столу «Іпотека дешевше 10% річних: міф чи реальність?».
Дивися повний текст Українцям варто підготуватися до нових проблем забудовників.
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Додано: Суб 06 чер, 2020 15:48
Українцям варто підготуватися до нових проблем забудовників
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Дивися повний текст Українцям варто підготуватися до нових проблем забудовників.
Додано: Суб 06 чер, 2020 15:48
О, я ждал этого. Где там Пархаладзе пропал? Давно не было слышно улучшателя.
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