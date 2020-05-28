RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Українцям варто підготуватися
до нових проблем забудовників

Українцям варто підготуватися до нових проблем забудовників
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 15:48

Українцям варто підготуватися до нових проблем забудовників

Пропонуємо до обговорення:
Про це банкіри розповіли під час круглого столу «Іпотека дешевше 10% річних: міф чи реальність?».

Дивися повний текст Українцям варто підготуватися до нових проблем забудовників.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88640
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 15:48

О, я ждал этого. Где там Пархаладзе пропал? Давно не было слышно улучшателя.
demon0983886848
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35
З нами з: 06.08.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 17:07

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Про це банкіри розповіли під час круглого столу «Іпотека дешевше 10% річних: міф чи реальність?».

Дивися повний текст Українцям варто підготуватися до нових проблем забудовників.

Как меня умиляют эти вдруг прозревшие "специалисты". Будто до этого не было Элиты, Уко и пр.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 3533
З нами з: 29.05.18
Подякував: 94 раз.
Подякували: 614 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депутати попередньо підтримали дозвіл українцям...
R2 » Сер 03 чер, 2020 16:42
1 143
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 чер, 2020 16:42
Igorten
У травні ринок нових легкових авто упав на 15%: ТОП-5...
R2 » Вів 02 чер, 2020 08:37
1 130
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 чер, 2020 08:37
svyatoslav_hromyak
ТОП-3 постачальники нових легкових авто в Україну в 1...
R2 » Чет 28 тра, 2020 21:46
1 235
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 тра, 2020 21:46
silver_arrow_ua

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.