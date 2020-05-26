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Не потрапити в кадр або оскаржити: деталі системи...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 06 чер, 2020 16:07
Пропонуємо до обговорення:
З 1 червня відбувся офіційний запуск камер автоматичної фіксації порушень ПДР. За перші хвилини в столиці було зафіксовано понад двісті випадків перевищення швидкості.
Дивися повний текст Не потрапити в кадр або оскаржити: деталі системи автофіксації порушень ПДР
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ТупУм, Ірина_, Модератор
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