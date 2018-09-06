Понад 1 млн підприємців звільнили від штрафів за несплату ЄСВ.
Дивися повний текст \"Сплячі\" ФОП отримали податкову амністію: Як скористатися.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 06 чер, 2020 16:42
"Сплячі" ФОП отримали податкову амністію: Як скористатися
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Сплячі\" ФОП отримали податкову амністію: Як скористатися.
Додано: Суб 06 чер, 2020 16:42
в статье так и не ответили "как воспользоваться" )
я уже давно с банковских счетов жены работаю, а тут есть шанс снять арест, даже не знаю - надо оно мне или нет...
Додано: Нед 07 чер, 2020 12:16
Re:
Безграмотно и тупо.Яценюк был примьер-министром с 27 ноября 2014 по 14 апреля 2016 года.Так что "благодарить" нужно "реформатора" Гройсмана и пятого президента.
И таки да-собирать налоги при отсутствии поступлений-верх маразма.Была такая фишка-ФОП не работает два или три года-закрывать или брать за каждый год символический налог,чтоб или работал,или закрылся сам.Так правильнее.
"где мало слов,там вес они имеют"(Шекспир)
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|