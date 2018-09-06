"Сплячі" ФОП отримали податкову амністію: Як скористатися

Додано: Нед 07 чер, 2020 12:16

Безграмотно и тупо.Яценюк был примьер-министром с 27 ноября 2014 по 14 апреля 2016 года.Так что "благодарить" нужно "реформатора" Гройсмана и пятого президента.

И таки да-собирать налоги при отсутствии поступлений-верх маразма.Была такая фишка-ФОП не работает два или три года-закрывать или брать за каждый год символический налог,чтоб или работал,или закрылся сам.Так правильнее.

"где мало слов,там вес они имеют"(Шекспир)