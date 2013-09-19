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Де і за скільки винайняти
житло влітку (інфографіка)

Де і за скільки винайняти житло влітку (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 17:50

Де і за скільки винайняти житло влітку (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Про це розказали аналітики "OLX Нерухомість.

Дивися повний текст Де і за скільки винайняти житло влітку (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 17:50

1500 за халупу в Одессе?) Хорошая шутка. За 50 баксов можно снять отличную кв в Греции
oknerbob
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 18:00

  oknerbob написав:1500 за халупу в Одессе?) Хорошая шутка. За 50 баксов можно снять отличную кв в Греции

Осталось только попасть в ту Грецию
Faceless
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