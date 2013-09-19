Про це розказали аналітики "OLX Нерухомість.
Дивися повний текст Де і за скільки винайняти житло влітку (інфографіка).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 06 чер, 2020 17:50
Де і за скільки винайняти житло влітку (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Де і за скільки винайняти житло влітку (інфографіка).
Додано: Суб 06 чер, 2020 17:50
1500 за халупу в Одессе?) Хорошая шутка. За 50 баксов можно снять отличную кв в Греции
Додано: Суб 06 чер, 2020 18:00
|