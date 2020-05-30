Розстрочка від забудовника дає покупцям менше прав, ніж мають позичальники.
Дивися повний текст Банкіри розповіли, чим кредит краще за розстрочку від забудовника.
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Додано: Суб 06 чер, 2020 23:12
Банкіри розповіли, чим кредит краще за розстрочку від...
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Дивися повний текст Банкіри розповіли, чим кредит краще за розстрочку від забудовника.
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