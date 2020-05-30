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Банкіри розповіли, чим кредит
краще за розстрочку від...

Банкіри розповіли, чим кредит краще за розстрочку від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 23:12

Банкіри розповіли, чим кредит краще за розстрочку від...

Пропонуємо до обговорення:
Розстрочка від забудовника дає покупцям менше прав, ніж мають позичальники.

Дивися повний текст Банкіри розповіли, чим кредит краще за розстрочку від забудовника.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 23:12

А если падают метры в цене?
straponesa
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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