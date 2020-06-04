Накопичувальний пенсійний рівень має запрацювати 2023 року, за законом.
Дивися повний текст Коли і за яких умов з'являться накопичувальні пенсії.
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Додано: Нед 07 чер, 2020 08:23
Коли і за яких умов з'являться накопичувальні пенсії
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Коли і за яких умов з'являться накопичувальні пенсії.
Додано: Нед 07 чер, 2020 08:25
А до этого пенсия была не накопительной? До этого разве отчислял только человек? Работодатель тоже отчислял...
Или готовят к тому что мол всё украли из старого ПФ, а мы тут не при чем, платите себе сами?
Наглости нет предела
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