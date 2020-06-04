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Коли і за яких умов з'являться
накопичувальні пенсії

Коли і за яких умов з'являться накопичувальні пенсії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 08:23

Коли і за яких умов з'являться накопичувальні пенсії

Пропонуємо до обговорення:
Накопичувальний пенсійний рівень має запрацювати 2023 року, за законом.

Дивися повний текст Коли і за яких умов з'являться накопичувальні пенсії.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 08:25

А до этого пенсия была не накопительной? До этого разве отчислял только человек? Работодатель тоже отчислял...
Или готовят к тому что мол всё украли из старого ПФ, а мы тут не при чем, платите себе сами?
Наглости нет предела
svetoch-10
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 08:36

  svetoch-10 написав:А до этого пенсия была не накопительной? До этого разве отчислял только человек? Работодатель тоже отчислял...

Сейчас у нас солидарная пенсионная система.
Работодатель платит ЕСВ в общий котёл ПФУ и эти выплаты не персонофицированы.
Затем ПФУ платит пенсии действующим пенсионерам
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 08:42

Re: Коли і за яких умов з'являться накопичувальні пенсії

На самом деле, предлагаемый вариант накопительной пенсионной системы - это попытка нахлобучить трижды

1) Уплата ЕСВ никуда не денется, действующие пенсионеры должны получать пенсии. И работодатель дополнительно должен будет делать отчисления накопительной части. 22% + 5%

2) Работники также получают +5% дополнительной финансовой нагрузки. Хотя вроде как эти деньги самого работника

3) У государства появляется соблазн накопительные начисления, в какой-то момент, изъять, как это произошло в РФ
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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