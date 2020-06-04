Коли і за яких умов з'являться накопичувальні пенсії

Додано: Нед 07 чер, 2020 08:42

На самом деле, предлагаемый вариант накопительной пенсионной системы - это попытка нахлобучить трижды



1) Уплата ЕСВ никуда не денется, действующие пенсионеры должны получать пенсии. И работодатель дополнительно должен будет делать отчисления накопительной части. 22% + 5%



2) Работники также получают +5% дополнительной финансовой нагрузки. Хотя вроде как эти деньги самого работника



3) У государства появляется соблазн накопительные начисления, в какой-то момент, изъять, как это произошло в РФ

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