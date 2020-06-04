Накопичувальний пенсійний рівень має запрацювати 2023 року, за законом.
Дивися повний текст Коли і за яких умов з'являться накопичувальні пенсії.
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Додано: Нед 07 чер, 2020 08:23
Коли і за яких умов з'являться накопичувальні пенсії
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Коли і за яких умов з'являться накопичувальні пенсії.
Додано: Нед 07 чер, 2020 08:25
А до этого пенсия была не накопительной? До этого разве отчислял только человек? Работодатель тоже отчислял...
Или готовят к тому что мол всё украли из старого ПФ, а мы тут не при чем, платите себе сами?
Наглости нет предела
Додано: Нед 07 чер, 2020 08:36
Сейчас у нас солидарная пенсионная система.
Работодатель платит ЕСВ в общий котёл ПФУ и эти выплаты не персонофицированы.
Затем ПФУ платит пенсии действующим пенсионерам
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Нед 07 чер, 2020 08:42
Re: Коли і за яких умов з'являться накопичувальні пенсії
На самом деле, предлагаемый вариант накопительной пенсионной системы - это попытка нахлобучить трижды
1) Уплата ЕСВ никуда не денется, действующие пенсионеры должны получать пенсии. И работодатель дополнительно должен будет делать отчисления накопительной части. 22% + 5%
2) Работники также получают +5% дополнительной финансовой нагрузки. Хотя вроде как эти деньги самого работника
3) У государства появляется соблазн накопительные начисления, в какой-то момент, изъять, как это произошло в РФ
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Нед 07 чер, 2020 23:07
Прошу пардона... меня Украина интересует и дефицит ПФ Украины в 170 млрд грн. .... эм.... это что??? Все как то рассуждают как будто все хорошо, а пенсионная система солидарная и .... Уже нахлобучили!, хоть солидарно, хоть не солидарно ...
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