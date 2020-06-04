Накопичувальний пенсійний рівень має запрацювати 2023 року, за законом.
Дивися повний текст Коли і за яких умов з'являться накопичувальні пенсії.
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Додано: Нед 07 чер, 2020 08:23
Коли і за яких умов з'являться накопичувальні пенсії
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Коли і за яких умов з'являться накопичувальні пенсії.
Додано: Нед 07 чер, 2020 08:25
А до этого пенсия была не накопительной? До этого разве отчислял только человек? Работодатель тоже отчислял...
Или готовят к тому что мол всё украли из старого ПФ, а мы тут не при чем, платите себе сами?
Наглости нет предела
Додано: Нед 07 чер, 2020 08:36
Сейчас у нас солидарная пенсионная система.
Работодатель платит ЕСВ в общий котёл ПФУ и эти выплаты не персонофицированы.
Затем ПФУ платит пенсии действующим пенсионерам
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Нед 07 чер, 2020 08:42
Re: Коли і за яких умов з'являться накопичувальні пенсії
На самом деле, предлагаемый вариант накопительной пенсионной системы - это попытка нахлобучить трижды
1) Уплата ЕСВ никуда не денется, действующие пенсионеры должны получать пенсии. И работодатель дополнительно должен будет делать отчисления накопительной части. 22% + 5%
2) Работники также получают +5% дополнительной финансовой нагрузки. Хотя вроде как эти деньги самого работника
3) У государства появляется соблазн накопительные начисления, в какой-то момент, изъять, как это произошло в РФ
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Нед 07 чер, 2020 23:07
Прошу пардона... меня Украина интересует и дефицит ПФ Украины в 170 млрд грн. .... эм.... это что??? Все как то рассуждают как будто все хорошо, а пенсионная система солидарная и .... Уже нахлобучили!, хоть солидарно, хоть не солидарно ...
Додано: Пон 08 чер, 2020 00:10
Re: Коли і за яких умов з'являться накопичувальні пенсії
если кто-то хочет накопительную пенсию то лучший вариант копить эту пенсию самому инструменты разные, кому что по душе, тут вопрос дискуссионный, кому то железное физическое золото дома под сигнализацией или закопанное под грушей в безлунную ночь , кому-то депозит , кому то текущий вклад с небольшим процентом для возможности быстро среагировать на девальвацию ( хотя обычно не успеете)
но ни в коем случае не доверять нашему государству , так как в нашем государстве заведено кидать своих граждан на все накопления каждых 5-15-40-50 лет и никогда не угадаешь каждое поколение в моем роду (с которым я мог лично говорить в моем роду или пересказы о котором я могу слышать от своих же живых предков) было кинуто\обворовано каждой властью на этой земле ( территории ) даже сегодня я рассматриваю свои белые налоги только как маааленьку страховку на случай временного пособия по безработице на 4-6 мес которое и фиг получишь , и после карантина ( очередного кидка\обмана\обворовывания населения ) многие в том числе и я начали платить налоги с меньшим желанием ,
Забудьте о том что бы доверять свои деньги кому либо. Имущество в разных государствах в разных активах и возможность убежать отсюда в любой момент ( свобода передвижения ) вот что важно иначе так и останетесь рабом хотя вот и таким хитро_опым тоже придумали - имеешь за границей недвижимость \ счет в банке и т.п. а х... тебе - границы закрыли и все = загнали б_ы_Д_л_о в стойло
Востаннє редагувалось yama в Пон 08 чер, 2020 00:37, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Пон 08 чер, 2020 00:22
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