Коли і за яких умов з'являться накопичувальні пенсії

yama написав:

если кто-то хочет накопительную пенсию то лучший вариант копить эту пенсию самому инструменты разные кому что по душе тут вопрос дискуссионный кому то железное физическое золото дома под сигнализацией или закопанное под грушей в безлунную ночь , кому-то депозит , кому то текущий вклад с небольшим процентом для возможности быстро среагировать на девальвацию ( хотя обычно не успеете)но ни в коем случае не доверять нашему государству , так как в нашем государстве заведено кидать своих граждан на все накопления каждых 5-15-40-50 лет и никогда не угадаешь каждое поколение в моем роду (с которым я мог лично говорить в моем роду или пересказы о котором я могу слышать от своих же живых предков) было кинуто\обворовано каждой властью на этой земле ( территории ) даже сегодня я рассматриваю свои белые налоги только как маааленьку страховку на случай временного пособия по безработице на 4-6 мес которое и фиг получишь , и после карантина ( очередного кидка\обмана\обворовывания населения ) многие в том числе и я начали платить налоги с меньшим желанием ,Забудьте о том что бы доверять свои деньги кому либо имущество в разных государствах в разных активах и возможность убежать отсюда в любой момент ( свобода передвижения ) вот что важно иначе так и останетесь рабомхотя вот и таким хитро_опым тоже придумали - имеешь за границей недвижимость \ счет в банке и т.п. а х... тебе - границы закрыли и все = загнали б_ы_Д_л_о в стойло