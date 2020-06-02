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Пошуковик Google отримав нову корисну функцією
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 07 чер, 2020 08:33
Пропонуємо до обговорення:
Компанія Google модифікувала алгоритм видачі результатів фірмового пошуковика. Тепер отримати відповідь на свій запит стане ще зручніше – компанія запустила нову корисну функцію, здатну надавати користувачам потрібну інформацію з інтернету ще швидше.
Дивися повний текст Пошуковик Google отримав нову корисну функцією
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