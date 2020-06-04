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«30-річний айтішник»: банки визначили бажаного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 07 чер, 2020 08:56
Пропонуємо до обговорення:
Типовий позичальник – це 30-40-річний українець, який створив сім’ю і має маленьку дитину
Дивися повний текст «30-річний айтішник»: банки визначили бажаного іпотечного позичальника
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