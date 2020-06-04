Типовий позичальник – це 30-40-річний українець, який створив сім’ю і має маленьку дитину
Дивися повний текст «30-річний айтішник»: банки визначили бажаного іпотечного позичальника.
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Додано: Нед 07 чер, 2020 08:56
«30-річний айтішник»: банки визначили бажаного...
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Дивися повний текст «30-річний айтішник»: банки визначили бажаного іпотечного позичальника.
Додано: Нед 07 чер, 2020 09:51
В моем понимании ипотека - это на 20-25 лет. Умные айтишники не будут в это вписываться. Даже под 10%. Они теряют свою мобильность. Для большинства это "потенциальная мобильность" и никуда они не переедут, но помечтать то можно. Они лучше возьмут что-то дешевле, в рассрочку и выплатят за период до 5 лет. И дальше будут собирать.
А те, кто переедут - другого выхода, как вписаться в западную "дешевою" ипотеку не будут иметь.
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