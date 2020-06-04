«30-річний айтішник»: банки визначили бажаного...

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В моем понимании ипотека - это на 20-25 лет. Умные айтишники не будут в это вписываться. Даже под 10%. Они теряют свою мобильность. Для большинства это "потенциальная мобильность" и никуда они не переедут, но помечтать то можно. Они лучше возьмут что-то дешевле, в рассрочку и выплатят за период до 5 лет. И дальше будут собирать. А те, кто переедут - другого выхода, как вписаться в западную "дешевою" ипотеку не будут иметь. Неплохая статья о потенциальном перезде. Применима и к айтишникам. Их доход не сильно вырастет учитывая налоги, а вот стоимость жилья там неподъемная за 5-10 лет. А это тогда ипотека, которая даже при 4% удорожает и так очень недешевое жилье в 2 раза. Но там это обыденность. Все платят, и они будут. А у нас это сверхдоходы для наемного сотрудника, и можно позволить себе комфортную жизнь, насколько можно жизнь в Украине назвать таковой.
RomaL написав:В моем понимании ипотека - это на 20-25 лет. Умные айтишники не будут в это вписываться. Даже под 10%. Они теряют свою мобильность. Для большинства это "потенциальная мобильность" и никуда они не переедут, но помечтать то можно. Они лучше возьмут что-то дешевле, в рассрочку и выплатят за период до 5 лет. И дальше будут собирать. А те, кто переедут - другого выхода, как вписаться в западную "дешевою" ипотеку не будут иметь. Неплохая статья о потенциальном перезде. Применима и к айтишникам. Их доход не сильно вырастет учитывая налоги, а вот стоимость жилья там неподъемная за 5-10 лет. А это тогда ипотека, которая даже при 4% удорожает и так очень недешевое жилье в 2 раза. Но там это обыденность. Все платят, и они будут. А у нас это сверхдоходы для наемного сотрудника, и можно позволить себе комфортную жизнь, насколько можно жизнь в Украине назвать таковой.
"Умному айтишнику" не потрібно 20-25 років щоб виплатити іпотеку. Він не палац купляє. Достатньо 2-3 роки, в крайньому випадку 5 років.
RomaL написав:В моем понимании ипотека - это на 20-25 лет. Умные айтишники не будут в это вписываться. Даже под 10%. Они теряют свою мобильность. Для большинства это "потенциальная мобильность" и никуда они не переедут, но помечтать то можно. Они лучше возьмут что-то дешевле, в рассрочку и выплатят за период до 5 лет. И дальше будут собирать. А те, кто переедут - другого выхода, как вписаться в западную "дешевою" ипотеку не будут иметь. Неплохая статья о потенциальном перезде. Применима и к айтишникам. Их доход не сильно вырастет учитывая налоги, а вот стоимость жилья там неподъемная за 5-10 лет. А это тогда ипотека, которая даже при 4% удорожает и так очень недешевое жилье в 2 раза. Но там это обыденность. Все платят, и они будут. А у нас это сверхдоходы для наемного сотрудника, и можно позволить себе комфортную жизнь, насколько можно жизнь в Украине назвать таковой.
"Умному айтишнику" не потрібно 20-25 років щоб виплатити іпотеку. Він не палац купляє. Достатньо 2-3 роки, в крайньому випадку 5 років.
За 2-3 роки можна і так назбирати, навіщо звязуватись з укрбанком, укрстраховою, укроцінкою + безліч додаткових платежів і гемору?