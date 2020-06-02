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Курс долара в Україні: економіст
дав прогноз до кінця року

Курс долара в Україні: економіст дав прогноз до кінця року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 10:36

Курс долара в Україні: економіст дав прогноз до кінця року

Пропонуємо до обговорення:
В Україні курс долара до кінця 2020 року буде триматися в рамках 27-28 грн за долар.

Дивися повний текст Курс долара в Україні: економіст дав прогноз до кінця року.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 10:37

А то дефолт отменили?
Или ситуация стабилизировалась?
straponesa
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 12:26

  straponesa написав:А то дефолт отменили?
Или ситуация стабилизировалась?

уже был дефолт в 1998 году, путин не допустит во второй раз
cuprum
 
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