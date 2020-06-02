В Україні курс долара до кінця 2020 року буде триматися в рамках 27-28 грн за долар.
Дивися повний текст Курс долара в Україні: економіст дав прогноз до кінця року.
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Додано: Нед 07 чер, 2020 10:36
Курс долара в Україні: економіст дав прогноз до кінця року
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Дивися повний текст Курс долара в Україні: економіст дав прогноз до кінця року.
Додано: Нед 07 чер, 2020 12:26
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