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Ілон Маск розповів про
причини вибуху останнього...

Ілон Маск розповів про причини вибуху останнього...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 12:59

Ілон Маск розповів про причини вибуху останнього...

Пропонуємо до обговорення:
В кінці травня компанія SpaceX організувала черговий тест прототипу космічного корабля Starship.

Дивися повний текст Ілон Маск розповів про причини вибуху останнього прототипу Starship (відео).
R2
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