В кінці травня компанія SpaceX організувала черговий тест прототипу космічного корабля Starship.
Дивися повний текст Ілон Маск розповів про причини вибуху останнього прототипу Starship (відео).
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Додано: Нед 07 чер, 2020 12:59
Ілон Маск розповів про причини вибуху останнього...
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Дивися повний текст Ілон Маск розповів про причини вибуху останнього прототипу Starship (відео).
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