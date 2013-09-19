Експерт також пояснив плюси накопичувальної системи.
Дивися повний текст Накопичувальна пенсія може перейти у спадок - банкір.
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Додано: Нед 07 чер, 2020 13:48
Накопичувальна пенсія може перейти у спадок - банкір
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Дивися повний текст Накопичувальна пенсія може перейти у спадок - банкір.
Додано: Нед 07 чер, 2020 13:48
С горизонтом планирования в 4-5 лет и сменой власти через майдан в наследство можно получить только то что твои наследники отдают лично в руки.
Примеры по Крыму, ДНР,ЛНР и пенсиям очень выпуклые. С какой радости я должна отдать деньги "государству", если могу купить валюту или монеты из драг. металлов. И они точно перейдут по наследству.
Додано: Нед 07 чер, 2020 13:58
Підтримую. В Україні по спадщині можна отримати тільки менінгіт, з купую бумажок за як потрібно буде заплатити 120%самої пенсії.
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