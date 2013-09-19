RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Накопичувальна пенсія може
перейти у спадок - банкір

Накопичувальна пенсія може перейти у спадок - банкір
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 13:48

Накопичувальна пенсія може перейти у спадок - банкір

Пропонуємо до обговорення:
Експерт також пояснив плюси накопичувальної системи.

Дивися повний текст Накопичувальна пенсія може перейти у спадок - банкір.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88646
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 13:48

С горизонтом планирования в 4-5 лет и сменой власти через майдан в наследство можно получить только то что твои наследники отдают лично в руки.
Примеры по Крыму, ДНР,ЛНР и пенсиям очень выпуклые. С какой радости я должна отдать деньги "государству", если могу купить валюту или монеты из драг. металлов. И они точно перейдут по наследству.
straponesa
Аватар користувача
 
Повідомлень: 179
З нами з: 12.03.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 13:58

  straponesa написав:С горизонтом планирования в 4-5 лет и сменой власти через майдан в наследство можно получить только то что твои наследники отдают лично в руки.
Примеры по Крыму, ДНР,ЛНР и пенсиям очень выпуклые. С какой радости я должна отдать деньги "государству", если могу купить валюту или монеты из драг. металлов. И они точно перейдут по наследству.

Підтримую. В Україні по спадщині можна отримати тільки менінгіт, з купую бумажок за як потрібно буде заплатити 120%самої пенсії.
Українець
 
Повідомлень: 37
З нами з: 19.01.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Скільки коштує узаконити будинок і що цьому може перешкодити
R2 » Чет 19 вер, 2013 16:41
8 4760
Переглянути останнє повідомлення
Суб 06 чер, 2020 14:50
OLGA1987
Гривня може зміцнитися до 21 за долар - експерт 1, 2, 3, 4, 5
R2 » Суб 30 тра, 2020 08:37
41 4145
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 чер, 2020 13:55
cikos
Пенсія в Україні: чим вигідне електронне пенсійне...
R2 » Чет 01 сер, 2019 13:59
6 1255
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 чер, 2020 16:57
lawexpert

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (86602)
07.06.2020 14:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.