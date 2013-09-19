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Накопичувальна пенсія може
перейти у спадок - банкір

Накопичувальна пенсія може перейти у спадок - банкір
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 13:48

Накопичувальна пенсія може перейти у спадок - банкір

Пропонуємо до обговорення:
Експерт також пояснив плюси накопичувальної системи.

Дивися повний текст Накопичувальна пенсія може перейти у спадок - банкір.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 20:19

Может перейти, а может и не перейти. В стране вечного майдана рассчитывать на переход по наследству пенсии как минимум наивно
summacut
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